Alternativas

A política não pode continuar a ser vista como um exercício de sobrevivência partidária, disputa pelo poder ou gestão de interesses. Para quem enfrenta dificuldades em pagar uma casa, espera meses por uma consulta médica ou vê o salário perder valor no supermercado, o essencial é simples: saber quem está verdadeiramente disponível para resolver os seus problemas.

É neste contexto que importa discutir a necessidade de uma alternativa política credível, confiável e preparada para fazer diferente. Não basta apresentar novos rostos, mudar discursos ou anunciar promessas vagas. Uma alternativa constrói-se com competência, seriedade, responsabilidade e capacidade de transformar ideias em resultados.

A habitação é uma das maiores lacunas, como tal resolver a falta de habitação deverá ser uma prioridade. Os salários têm que acompanhar o custo de vida, sendo urgente aumentar o salário medio. Na saúde, não podemos aceitar como normal que o acesso a cuidados dependa da capacidade financeira de cada pessoa. É preciso valorizar os profissionais, reforçar os cuidados primários, reduzir listas de espera.

O custo de vida exige respostas concretas. Alimentação, energia, transportes e serviços essenciais pesam cada vez mais nos orçamentos familiares. Não chega reconhecer o problema: é necessário avaliar medidas, corrigir o que não funciona e prestar contas sobre os resultados.

Uma alternativa credível não se mede apenas pelas propostas que apresenta. Mede-se pela forma como dialoga, pela abertura a contributos diferentes, pela capacidade de construir consensos e pela coragem de tomar decisões difíceis quando o interesse coletivo o exige. Moderação não é falta de convicções; pragmatismo não é ausência de princípios. É escolher soluções pela sua eficácia e não pela conveniência do momento.

Portugal não precisa de mais ruído, radicalismos ou promessas impossíveis. Precisa de uma política que volte a merecer a confiança dos cidadãos, que reconheça os erros, saiba ouvir e coloque a vida das pessoas no centro das decisões.

Há espaço para exigir mais. E essa exigência deve ser feita a todos, sem exceção. A democracia ganha quando existem alternativas, o debate é sério e cada projeto é avaliado não pelo que promete, mas pelo que é concreto.

Assim, alternativas credíveis são bem-vindas. Portugal deve acolher novas alternativas políticas como uma oportunidade de renovar a democracia, recuperar a confiança dos cidadãos e encontrar soluções para os problemas reais do país. Porque mais do que novas promessas, precisamos de projetos credíveis, responsáveis e verdadeiramente comprometidos com as pessoas.