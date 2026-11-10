Rotunda da Ribeira Brava Norte e acesso à VR1 encerrados temporariamente para trabalhos de pavimentação

A circulação automóvel nos ramos de acesso à rotunda da Ribeira Brava Norte (proveniente da VE4 e da VR1) e no ramo de acesso à VR1 a partir da mesma rotunda vai estar encerrada entre as 21 horas do dia 11 de Novembro e as 6 horas do dia 12 de Novembro, de forma previsível.

De acordo com a informação divulgada pela concessionária Viaexpresso, esta interrupção temporária do trânsito decorre devido à realização de trabalhos de reparação de pavimentos.

Como alternativa, os utentes devem utilizar o percurso constituído pela ER 104 (Murteira). A entidade responsável salienta que a zona de intervenção estará devidamente sinalizada. E apela aos condutores para demonstrarem a compreensão necessária, cumprindo de forma escrupulosa a sinalização temporária e as instruções transmitidas no local, nomeadamente as indicações da PSP.