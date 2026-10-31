Madeira com previsão de céu muito nublado, aguaceiros e trovoada

A previsão meteorológica para a Madeira aponta para um dia de céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, e ocorrência de aguaceiros, que poderão ser localmente fortes, sobretudo na vertente Sul e nas terras altas.

De acordo com as previsões do IPMA, a precipitação deverá fazer-se sentir com maior intensidade até ao final da manhã, podendo ser acompanhada de trovoada.

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante Sul, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas, especialmente durante a manhã.

Na região do Funchal, prevê-se igualmente céu muito nublado, com abertas a partir da tarde e aguaceiros por vezes fortes até ao final da manhã, também com possibilidade de trovoada. O vento será fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante sul.

A costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira estarão sob aviso laranja entre as 00h00 e as 9 horas deste domingo, enquanto a costa Norte e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 21 horas deste sábado e as 12 horas de amanhã.

A Costa Norte também está abrangida pelos avisos de precipitação, neste caso de nível amarelo, até às 12 horas de domingo, devido à possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada.

No Porto Santo, o IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para este domingo, entre as 6 e as 15 horas, pelo mesmo motivo.

IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira Chuva forte e trovoada previstas para a madrugada e manhã de domingo. Avisos amarelos estendem-se à Costa Norte e ao Porto Santo

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste entre os dois e os dois metros e meio, diminuindo para 1,5 a dois metros a partir da tarde.

Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com altura entre um e 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.