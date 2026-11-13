Microsoft anuncia recuperação generalizada dos serviços e lamenta incidente

A Microsoft anunciou hoje que há uma recuperação generalizada dos serviços Microsoft 365 afetados pela falha global, lamentou o incidente e explicou o problema com uma atualização da capacidade da rede, descartando um ciberataque.

"Dada a escala da procura, restabelecemos os serviços gradualmente, verificando a estabilidade em cada fase. Embora este processo tenha demorado mais tempo, ajudou a garantir um restabelecimento estável", assegurou, numa mensagem publicada na rede social X, em que lamentou o incidente.

A tecnológica norte-americana garante que se verifica "uma recuperação generalizada" e que há "estabilidade em todos" os serviços da multinacional.

"O incidente teve origem numa falha ocorrida durante uma atualização anterior da capacidade da rede, que se manifestou na sequência de uma alteração recente na rede. Resolvemos o problema subjacente e continuamos a restabelecer o serviço aos restantes clientes e regiões", explicou, assegurando que se tratou de "um problema técnico não relacionado com cibersegurança".

A empresa promete disponibilizar "um relatório completo assim que a análise ao incidente estiver concluída.

"Lamentamos profundamente os transtornos que este incidente causou aos nossos clientes e parceiros. Estamos cientes da confiança que depositam nos nossos serviços e levamos essa responsabilidade muito a sério", garantiu.

A falha global começou no Microsoft 365 no fim da tarde de 12 de novembro e deixou sem acesso ao Outlook, Teams, SharePoint, Copilot e Defender utilizadores de dezenas de países.

O vice-presidente executivo da Copilot, Agentes e Plataformas da Microsoft, Charles Lamanna, já tinha confirmado, antes deste comunicado, que "não há indícios" de atividade maliciosa.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, foram afetados pela falha.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.

De acordo com o relatório oficial de incidência da Microsoft, o impacto estendia-se a cerca de vinte aplicações essenciais, pelo que os utilizadores enfrentavam bloqueios no acesso ao Outlook (na web, no ambiente de trabalho e no telemóvel) e atrasos na entrega de e-mails.