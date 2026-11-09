Proteção Civil apela à população para evitar zonas de risco perante agravamento do tempo

Na sequência dos avisos meteorológicos emitidos para a Região, devido à aproximação da depressão Charles, o Serviço Regional de Protecção Civil apela à população para que adopte medidas preventivas e evite comportamentos de risco perante o agravamento das condições meteorológicas previsto para as próximas horas.

Entre as principais recomendações está a necessidade de evitar deslocações desnecessárias, sobretudo durante os períodos de maior instabilidade, e planear antecipadamente as viagens, de forma a reduzir a exposição a situações de perigo.

Depressão Charles traz à Madeira chuva intensa e rajadas até 130 km/h Agravamento do estado do tempo deverá ocorrer entre o final de terça-feira e a manhã de quarta-feira. IPMA prevê precipitação acumulada superior a 100 milímetros em 12 horas e admite agravamento dos avisos meteorológicos

A Protecção Civil alerta particularmente para os riscos associados à circulação junto à orla costeira, aconselhando a população a evitar a permanência em zonas expostas à agitação marítima e a respeitar todas as interdições e condicionamentos de acesso devidamente sinalizados.

Outro dos apelos passa por não atravessar zonas inundadas, quer a pé, quer de automóvel, devido ao risco de arrastamento de pessoas e viaturas, nomeadamente para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

As autoridades recomendam igualmente cuidados redobrados na circulação e permanência em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos e árvores, bem como o afastamento de edifícios degradados, muros de suporte e taludes, onde poderão ocorrer desmoronamentos.

No âmbito da prevenção, é ainda aconselhada a desobstrução dos sistemas de drenagem de águas pluviais, através da remoção de folhas, inertes e outros objectos que possam impedir o escoamento da água. A fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, é outra das medidas recomendadas.

Na estrada, a Protecção Civil pede uma condução defensiva, com velocidade reduzida e atenção à possível formação de lençóis de água.

O Serviço Regional de Protecção Civil reforça, por fim, a importância de acompanhar as informações meteorológicas e as indicações das autoridades, através dos canais oficiais, apelando ao cumprimento das recomendações para minimizar os riscos associados ao mau tempo.