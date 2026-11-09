ONU alerta para guerra imprevisível na Ucrânia com vítimas civis em níveis recorde

As Nações Unidas (ONU) alertaram hoje que a guerra na Ucrânia está cada vez "mais perigosa e imprevisível", frisando que o número de vítimas civis em solo ucraniano atinge constantemente níveis recorde.

Numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, a diretora da Divisão para a Europa e Ásia Central dos Departamentos de Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz da ONU afirmou que, em setembro último, pelo menos 328 civis foram mortos e 2.105 ficaram feridos no território ucraniano, um aumento de 85% face ao período homólogo do ano passado.

"A análise preliminar indica que o número de vítimas civis em outubro foi tão elevado como em setembro", disse Kayoko Gotoh.

"Após quase cinco anos de níveis recorde de mortes, devastação e sofrimento civil, a guerra na Ucrânia só se torna mais perigosa e imprevisível. Os ataques incessantes não são compatíveis com os esforços diplomáticos em curso", advertiu.

A reunião de hoje foi solicitada pela Ucrânia e apoiada pelos membros europeus do Conselho de Segurança da ONU: Dinamarca, França, Grécia, Letónia e Reino Unido.

O encontro, presidido pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Baiba Braze, foi convocado após os ataques da Rússia em Dnipro, Chernihiv e Kremenchuk, em 29 de outubro, que fizeram pelo menos 19 mortos e mais de 50 feridos.

Esta reunião acontece na véspera de representantes ucranianos e russos retomarem o diálogo direto, na terça-feira em Abu Dhabi, com mediação norte-americana.