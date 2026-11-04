Lusodescendentes Jim Costa vence reeleição e David Valadão em risco de derrota

O lusodescendente democrata Jim Costa foi reeleito para o Congresso dos Estados Unidos pelo 21º distrito da Califórnia, enquanto o republicano David Valadão está em risco de derrota no 22º distrito.

Jim Costa foi declarado vencedor quando estavam reportados menos de 40% dos votos, dada a vantagem que conseguiu quase de imediato sobre o candidato republicano, Kyle Kirkland.

O lusodescendente, neto de imigrantes da ilha Terceira, nos Açores, está no Congresso desde 2005, já esteve em vários comités importantes e tem sido sempre reeleito por um eleitorado fiel.

Tanto Costa como Valadão representam distritos com uma forte população de origem portuguesa, que tradicionalmente vota no partido republicano mas não está em maioria no eleitorado da região.

No entanto, a "onda azul" das eleições intercalares dificultou a reeleição do incumbente republicano David Valadão, que enfrenta o democrata Randy Villegas numa região rural que foi afetada pelos cortes aos apoios sociais da Administração de Donald Trump.

Com 50% dos votos contabilizados, Villegas segue na frente com 64,9% e as estimativas apontam para que consiga manter essa vantagem sobre David Valadão.

Não é a primeira vez que o lusodescendente perde o lugar no Congresso: em 2018, foi derrotado por TJ Cox com margens tão apertadas que chegou a ser, inicialmente, dado como vencedor.

Valadão reconquistou depois o lugar em 2020 e nas intercalares de 2022, apesar de ter sido um dos poucos republicanos que votaram a favor da destituição de Donald Trump em 2021, e voltou a manter o cargo nas eleições de 2024.

Ainda no 16º distrito da Califórnia, Sam Liccardo, que recentemente afirmou ter ascendência portuguesa, foi reeleito com uma maioria esmagadora, superior a 70% dos votos.

Na Costa Leste, Lori Loureiro Trahan renovou o lugar como representante democrata pelo 3º distrito de Massachusetts.