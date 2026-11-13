Benfica conta 320 mil sócios, o maior número após uma renumeração no clube

O Benfica deu hoje por concluído o processo de renumeração dos sócios, contando com 321.438 associados, o maior número de sempre após um processo destes no clube, segundo os 'encarnados'.

"Este resultado representa o maior número de sócios registado no final de um processo de renumeração na história do Benfica, refletindo a dimensão e a vitalidade do seu movimento associativo", lê-se no sítio oficial do clube lisboeta na Internet.

Apesar do universo de mais de 400 mil sócios anunciado em 26 de fevereiro do ano passado, menos de metade (160.182) estava habilitada, em 24 de outubro de 2025, a votar nas eleições que reelegeram, à segunda volta, Rui Costa presidente do emblema das 'águias', para o quadriénio até 2029.