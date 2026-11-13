Montenegro mantém confiança na ministra da Saúde

O primeiro-ministro afirmou hoje que mantém a confiança na ministra da Saúde, Ana Paula Martins, salientando que está a fazer o seu trabalho "numa conjuntura que é muito mais complexa do que era há dois anos e meio".

Em declarações aos jornalistas no final da cimeira informal dos líderes da União Europeia em Dublin, Luís Montenegro foi questionado se mantém a confiança em Ana Paula Martins após as recentes mortes no Hospital de Portimão e o caso envolvendo o diretor da Unidade Local de Saúde (ULS) de Aveiro.

"Com certeza, a ministra está a realizar o seu trabalho e nós temos vindo a tomar decisões importantes para melhorar o nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS), para garantir que ele tem capacidade de resposta numa conjunta que é muito mais complexa ainda do que era há dois anos e meio, visto que ingressaram cerca de mais de 500 mil utentes neste período no SNS", respondeu o primeiro-ministro.

Montenegro salientou que o SNS tem, neste momento, "uma pressão que, do ponto de vista dos utentes, é cada vez maior".

"E os investimentos que temos vindo a fazer e fizemos nos últimos dois anos e meio implicam, em primeiro lugar, mais infraestruturas, mais equipamentos, melhor capacidade de gestão, melhor capacidade de retenção dos recursos humanos, porque, sem médicos, sem enfermeiros, sem auxiliares, não há capacidade de resposta", enumerou.

O primeiro-ministro reconhece que, "infelizmente, nem tudo corre bem".

"E, quando as coisas correm menos bem, há que decidir. Foi aquilo que aconteceu também no SNS", afirmou.