Boa Nova inaugura exposição de 60 peças de embutidos madeirenses

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova inaugura, na próxima terça-feira, 10 de Novembro, pelas 16h30, a contextualização de uma colecção de 60 peças de embutidos, patente no Núcleo Museológico de Arte Popular, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, no Funchal.

Constituída a partir de 2021, através de aquisições e da incorporação de peças de um coleccionador particular, a colecção reúne trabalhos produzidos entre a segunda metade do século XIX e o início do século XXI.

Entre os autores representados encontram-se reconhecidos mestres marceneiros-embutidores madeirenses, como António José de Abreu, Manuel Rodrigues Gaspar, João António de Sousa, Joaquim Francisco Miguéis, Eduardo Pereira e João Correia.

A iniciativa resulta de um trabalho de investigação que deu origem a duas publicações de Danilo José Fernandes, editadas em 2021 e 2022, dedicadas aos grandes mestres desta arte na Madeira.

O projecto pretende preservar e divulgar uma expressão artesanal do património cultural regional.

A contextualização contou com o apoio da Direcção Regional da Cultura, enquanto o núcleo museológico beneficia do apoio da Câmara Municipal do Funchal. A inauguração contará com representantes do Governo Regional e das autarquias locais.