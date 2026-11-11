Chuva ultrapassa 320 litros por metro quadrado em 12 horas no Areeiro

A passagem da depressão Charles pela Madeira está a deixar acumulados de precipitação excepcionalmente elevados, sobretudo nas regiões montanhosas, onde várias estações meteorológicas já ultrapassaram largamente os limiares correspondentes ao aviso vermelho.

O registo mais expressivo continua a pertencer ao Chão do Areeiro, onde foram acumulados 323,8 litros de chuva por metro quadrado em apenas 12 horas, segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), analisados até às 3 horas da madrugada desta quarta-feira.

Na mesma estação, o acumulado das últimas seis horas atingiu os 232,1 milímetros, quase quatro vezes o limiar de 60 milímetros em seis horas estabelecido para o aviso vermelho.

A intensidade da precipitação também impressiona nos períodos mais curtos. À 1 hora da madrugada, o Chão do Areeiro registou 49,6 milímetros numa hora, enquanto às 3 horas voltou a apresentar um valor muito elevado, de 48,9 milímetros. Ambos os registos ultrapassam o limiar vermelho de 40 milímetros numa hora.

São Vicente já ultrapassou os 140 milímetros em seis horas

A chuva intensa está longe de se concentrar apenas no Chão do Areeiro.

Em São Vicente, a precipitação acumulada em seis horas chegou aos 141,5 milímetros, seguindo-se o Santo da Serra, com um máximo de 130,4 milímetros, e o Pico do Areeiro, com 123,9 milímetros.

Também o Pico Alto registou um máximo de 116,7 milímetros em seis horas, enquanto o Monte atingiu 83,6 milímetros e os Prazeres, na Calheta, 70,8 milímetros.

No total, sete estações meteorológicas apresentaram valores superiores ao limiar de aviso vermelho para a precipitação.