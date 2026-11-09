Quase mil retirados de navio na Grécia após ameaça de bomba

Um navio com 875 passageiros e 83 tripulantes, que estava prestes a zarpar do porto do Pireu em direção a várias ilhas gregas, foi hoje evacuado após uma ameaça de bomba.

Um desconhecido telefonou a um passageiro a alertar que uma bomba estava prestes a explodir, noticiou a agência de noticias grega AMNA.

O passageiro, que não reconheceu a voz de quem ligou, avisou a tripulação, que ordenou a evacuação da embarcação.

O navio passou a ser inspecionado por agentes da Guarda Costeira da Grécia, com o auxílio de cães farejadores treinados para detetar explosivos.

Até ao momento, não foi divulgado o resultado da investigação.

O 'Blue Star 1' tinha partida prevista de Pireu, o maior porto da Grécia, com destino às ilhas de Siros, Patmos, Leros, Kos e Rodes.

As ameaças de bomba em embarcações na Grécia não são frequentes, embora já tenham ocorrido alguns incidentes no passado, todos revelaram ser falsos alarmes.

Esta ameaça ocorre num período em que dezenas de falsos alertas de bombas deixaram em estado de alerta várias companhias aéreas e aeroportos europeus.