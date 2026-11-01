Venezuela saúda visita de ministro português de Economia e comitiva de mais de 30 empresas

O governo da Venezuela deu hoje as boas-vindas ao ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, que lidera uma delegação empresarial portuguesa interessada em investir e expandir negócios em território venezuelano.

"Damos as boas-vindas à Venezuela ao ministro português Manuel Castro Almeida, que está acompanhado por uma delegação de mais de 30 empresas interessadas em investir na Venezuela", afirma o novo ministro venezuelano das Relações Exteriores e Comércio Internacional, Oliver Blanco, na sua conta no Instagram.

Na mesma plataforma, Oliver Blanco, que em 29 de outubro foi nomeado ministro das Relações Exteriores e Comércio Internacional em substituição de Félix Plasencia, sublinha ainda a relação de amizade existente entre Lisboa e Caracas.

"Sob a liderança da presidente interina Delcy Rodríguez, a amizade entre os nossos países fortalece-se com uma agenda diplomática orientada a impulsionar investimentos, ampliar a cooperação e gerar benefícios concretos para o povo", lê-se na publicação.

Oliver Blanco, que até finais de outubro geria as relações diplomáticas da Venezuela com a Europa e a América do Norte, acompanha a publicação com fotos de um encontro que teve com Manuel Castro Almeida, no qual é possível ver ainda outras pessoas, entre elas o embaixador de Portugal em Caracas, Frederico Silva.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, iniciou hoje uma visita oficial de três dias à Venezuela com o objetivo de reforçar as relações políticas e económicas entre os dois países.

Acompanhado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, e pela presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ana Casaca, o ministro Manuel Castro Almeida terá vários encontros com as autoridades venezuelanas, em Caracas, e com representantes da comunidade portuguesa residente no país, de acordo com um comunicado enviado hoje às redações.

A delegação que integra esta visita inclui cerca de 30 empresas portuguesas "representativas de setores-chave da economia nacional", como energia, construção e equipamentos, banca, saúde e farmacêutica, tecnologia, alimentação, turismo e hotelaria.

Um dos momentos centrais desta deslocação será o Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, organizado pela AICEP, que visa identificar oportunidades de negócio e investimento e promover novas parcerias entre empresas dos dois países.

Segundo a nota de imprensa, durante esta deslocação será também anunciada a reabertura da representação da AICEP em Caracas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial enquadra a visita "na nova fase que a Venezuela atravessa e na qual Portugal quer estar presente", tendo em conta uma proximidade resultante da relação histórica entre os dois países, da importância da comunidade portuguesa e lusodescendente e da capacidade das empresas portuguesas.

"[Esta missão] tem uma forte dimensão política, económica e empresarial, visando reforçar as relações entre os dois países e criar novas oportunidades para as empresas portuguesas em áreas onde temos experiência e capacidades reconhecidas", refere o ministro, citado no comunicado.