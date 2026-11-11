Inflação na Madeira mantém-se nos 4,6% pelo segundo mês consecutivo

A inflação na Madeira manteve-se nos 4,6% em Outubro, pelo segundo mês consecutivo, continuando acima da média nacional, que se fixou nos 3,8%. Os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revelam ainda que os preços dos produtos energéticos aumentaram 20,3% face ao mesmo mês de 2025.

A taxa de variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) estabilizou nos 3,8%, sem alterações relativamente a Setembro. Também a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, permaneceu nos 3,3%.

Apesar desta estabilidade nos indicadores médios, os preços dos serviços continuam a subir mais do que os dos bens. Em Outubro, os serviços registaram um aumento médio de 5,2%, enquanto os bens cresceram 2,6%.

Entre as classes com maiores variações médias destacam-se os transportes, com 7,4%, os restaurantes e serviços de alojamento, com 7,1%, e a habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis, com 4,3%. A informação e comunicação foi a única classe com uma variação média negativa mais expressiva, de -1,4%.

Foto DREM

Energia pressiona preços

Na comparação com Outubro de 2025, a inflação regional fixou-se nos 4,6%, valor que contrasta com os 3,8% registados a nível nacional.

Os transportes lideraram as subidas homólogas, com um aumento de 12,1%, seguindo-se os restaurantes e serviços de alojamento, com 7,6%, e a habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis, com 5,5%.

O vestuário e calçado foi a única classe a apresentar uma descida homóloga, de 2,6%.

Por agregados, os produtos energéticos destacaram-se com uma subida de 20,3% num ano. Os serviços aumentaram 6,2% e os bens 3,2%.

Os transportes deram o maior contributo para a variação homóloga do IPC, com 2,3 pontos percentuais, seguindo-se os restaurantes e serviços de alojamento, com 0,8 pontos percentuais.

Preços recuam em Outubro

Em termos mensais, o IPC registou uma descida de 0,7% na Madeira, invertendo o aumento de 1,2% observado em Setembro. No conjunto do País, os preços aumentaram 0,2%, depois da subida de 1,2% no mês anterior.

Já no mercado habitacional, o valor médio das rendas por metro quadrado de área útil aumentou 0,4% face a Setembro e 6,7% em termos homólogos. No mês anterior, as variações tinham sido de 0,6% e 6,9%, respectivamente.