Parque Ecológico do Funchal mantém-se encerrado

O Parque Ecológico do Funchal continua encerrado ao público, na sequência dos estragos provocados pela passagem da depressão Charles pela Madeira.

As restrições abrangem o acesso pela Estrada Municipal do Chão da Lagoa, os percursos pedestres e a pista de BTT, estando igualmente proibida a realização de quaisquer actividades de natureza lúdica ou desportiva naquele espaço.

De acordo com a informação divulgada pela autarquia, estas medidas permanecerão em vigor enquanto decorrerem os trabalhos de limpeza e a avaliação das condições de segurança, não existindo, para já, uma data prevista para a reabertura.