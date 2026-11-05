Primeiro-ministro diz "obrigado" a Cristiano Ronaldo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu ao anúncio de Cristiano Ronaldo de sair da Selecção Nacional, deixando uma mensagem de agradecimento e reconhecimento pelo contributo do futebolista madeirense para o País.

Numa publicação nas redes sociais, o chefe do Governo dirigiu-se directamente ao capitão da equipa das quinas, destacando o legado que deixa no futebol português.

“Cristiano Ronaldo, OBRIGADO. O que fizeste no campo por Portugal ecoará na eternidade”, escreveu Luís Montenegro.

O primeiro-ministro manifestou ainda a convicção de que o internacional português continuará a ser um embaixador do País, mesmo depois de terminar o seu percurso na Selecção Nacional.

“E, agora, fora do campo continuarás a ser Portugal no mundo”, acrescentou.

A mensagem, acompanhada por uma imagem de um abraço entre os dois, surge na sequência do anúncio público de Cristiano Ronaldo sobre o fim da sua carreira ao serviço da Selecção Nacional, encerrando um percurso que marcou várias gerações e projectou o nome de Portugal no futebol internacional.