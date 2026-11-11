"Nada foi encontrado" nas escolas de Itália após ameaças de bomba

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurou que nenhuma das ameaças de bomba de que hoje foram alvo milhares de escolas em Itália se traduziu, até agora, numa ameaça concreta.

"Hoje, milhares de escolas italianas receberam uma mensagem [de correio eletrónico] a anunciar a presença de uma bomba [e] em muitos estabelecimentos, os alunos foram retirados, as forças de segurança fizeram uma varredura sala a sala e digo-vos já o mais importante: nada foi encontrado, em nenhuma escola", declarou Meloni, numa mensagem vídeo.

"Até ao momento, não existe qualquer elemento que indicie um perigo concreto", acrescentou a chefe do Governo italiano, após uma reunião em Roma com os ministros da área da segurança, bem como com os responsáveis dos serviços secretos e de cibersegurança.

Giorgia Meloni considerou que o objetivo destas mensagens era sobretudo "causar medo", provocar "desconfiança e caos", sublinhando que ameaças semelhantes tiveram também hoje como alvos o Reino Unido e a Irlanda.

Os investigadores italianos estão a trabalhar com os homólogos europeus para identificar os autores destes 'e-mails', acrescentou, sem especular sobre a sua origem.

Recordou ainda as falsas ameaças de bomba que, recentemente, levaram ao desvio de dezenas de voos na Europa, sem que tenha sido encontrado qualquer engenho explosivo.

"Não permitiremos que um 'e-mail' anónimo decida o calendário escolar dos nossos filhos", afirmou Meloni, prometendo, no entanto, que "cada novo alerta continuará a ser verificado".

Segundo os meios de comunicação social italianos, a ameaça de bomba constava de um 'e-mail' assinado por "Mikhail Andropov, chefe do Vilayat (distrito) do Misoginistan".

Já no mês passado, centenas de escolas na Irlanda do Norte, na Escócia, na Hungria e na Sérvia foram alvo de falsas ameaças de bomba.

Estes ataques geram uma preocupação crescente na Europa quanto à possibilidade de uma escalada da guerra híbrida.