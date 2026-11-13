Delegação europeia liderada por Lídia Pereira chega à Turquia na 2.ª feira

A delegação do Parlamento Europeu (PSD) à Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas - COP31, liderada por Lídia Pereira (PSD), estará em Antália (Turquia) de segunda a sexta-feira, com várias reuniões em agenda.

Segundo um comunicado do PE, na COP31, os eurodeputados reunir-se-ão com ministros, parlamentares e outros delegados, incluindo os anfitriões da COP31, a Turquia e a Austrália, bem como os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil.

Os 15 eurodeputados que integram a delegação irão encontrar-se ainda com o secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, Simon Stiell, o presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, Jim Skea, a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Inger Andersen, e representantes da sociedade civil.

Defendendo que a COP31 tem de ser "a de concretização", Lídia Pereira, citada no comunicado, destaca a necessidade de "ir além das declarações gerais e avançar para a ação, o investimento e os resultados mensuráveis, reconhecendo simultaneamente que nem todos os países estão igualmente preparados para avançar ao mesmo ritmo".

A presidência da COP31 publicou hoje um primeiro resumo das propostas dos países, que vão da eliminação dos combustíveis fósseis ao aumento do financiamento para adaptação e que poderão eventualmente integrar o texto político final da cimeira.

O documento de reflexão, que resulta das consultas às delegações presentes na 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas realizadas na terça e quarta-feira, reflete a vasta gama de preocupações expressas e os pontos de divergência.

A reafirmação do multilateralismo e do Acordo de Paris, bem como a resposta à antecipação da ultrapassagem do limite de 1,5 ºC (graus Celsius), visando limitá-la ao máximo, estão entre as propostas apresentadas, tal como acelerar a mitigação, reduzindo as emissões dos gases com efeito de estufa e reforçando a adaptação face à crise climática.

A COP31 arrancou na terça-feira e decorre, até 20 de novembro, na cidade turca de Antália, presidida pelo ministro turco do Ambiente, Urbanização e Alterações Climáticas, Murat Kurum, e com o o ministro australiano das Alterações Climáticas e da Energia, Chris Bowen, a liderar as negociações.