Comissão Europeia e UEFA reforçam compromisso com futebol europeu

A Comissão Europeia renovou hoje o acordo de cooperação com a UEFA, manifestando um forte apoio ao modelo europeu de futebol, assente no mérito desportivo, nas competições abertas, na governação inclusiva e na solidariedade financeira.

O acordo foi assinado em Nyon, na Suíça, pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e pelo comissário europeu para a Equidade Intergeracional, Juventude, Cultura e Desporto, Glenn Micallef, e permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2029, reforçando uma parceria iniciada em 2014.

"O futebol é uma parte essencial do tecido desportivo e social da Europa, e sinto-me orgulhoso por assinar hoje este acordo com o presidente da UEFA. A par da futura estratégia da Comissão [Europeia] para reforçar o modelo desportivo europeu, este acordo reafirma o nosso apoio a competições abertas, a um futebol de seleções nacionais forte e a uma governação inclusiva", destacou Micallef.

O documento reconhece a UEFA como a entidade reguladora responsável pelo futebol europeu e defende um sistema unificado e aberto, baseado na promoção e despromoção e num percurso de acesso às competições europeias através dos campeonatos nacionais.

O comissário europeu indicou que "os recentes fracassos na governação do futebol a nível mundial tornam esta parceria ainda mais importante".

"Juntamente com a UEFA, a Comissão [Europeia] defende a proteção dos valores e das estruturas que fizeram do futebol europeu uma das principais histórias de sucesso da Europa", defendeu.

A renovação do entendimento reafirma também o princípio de que os jogos das competições nacionais devem realizar-se nos respetivos territórios, preservando a ligação entre os clubes, as comunidades e os adeptos, destacando a importância do futebol de seleções nacionais, com particular referência aos Europeus masculinos e femininos, enquanto instrumentos de unidade europeia, solidariedade e financiamento sustentável do desporto.

A Comissão Europeia sublinha igualmente a necessidade de uma governação representativa, envolvendo ligas, clubes, jogadores e adeptos, bem como a redistribuição financeira ao longo dos diferentes escalões do futebol.

A cooperação será ainda alargada a áreas como o futebol feminino, a inclusão, a promoção de estilos de vida saudáveis e o contributo do futebol para a sociedade europeia.

"O futebol na Europa alcançou um sucesso desportivo e comercial extraordinário sem abandonar as suas raízes", afirmou Ceferin, considerando que a qualificação para as competições deve continuar a ser conquistada em campo e que os clubes e as seleções nacionais se reforçam mutuamente.

O dirigente agradeceu à Comissão Europeia o reconhecimento destes princípios, sublinhando a importância da parceria perante os recentes acontecimentos no futebol mundial, afirmando que "ninguém é dono do futebol simplesmente por ser quem o governa".