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Pelo menos oito mortos em tiroteio na Turquia, suspeito em fuga

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Foto Depositphotos

Pelo menos oito pessoas foram mortas a tiro hoje em três aldeias distintas na província de Afyonkarahisar, no centro da Turquia, noticiou a agência de notícias turca Anadolu, indicando ainda que o suspeito do ataque continua em fuga.

Após ter sido alertada sobre várias pessoas encontradas mortas no interior de um automóvel, a polícia turca descobriu um total de oito vítimas --- três das quais mulheres --- distribuídas por três locais distintos do mesmo município.

Uma outra pessoa, encontrada em estado crítico, foi transportada para um hospital, acrescentou a Anadolu, sem especificar o local onde tinha sido ferida.

O incidente ocorreu no início da noite numa zona rural perto de Afyonkarahisar, uma cidade situada a meio caminho entre a capital, Ancara, e a cidade costeira de Izmir.

As autoridades mobilizaram um vasto dispositivo para deter o suspeito, que fugiu numa carrinha vermelha que roubou no local.

Segundo a CNN Turquia, o suspeito utilizou uma caçadeira e foi filmado por câmaras de segurança.

A polícia turca, após identificar o suspeito, lançou uma caça ao homem que continua em fuga.

Três das vítimas foram mortas na aldeia de Ayazini e três outras foram mortas na aldeia de Kiyir.

Duas mulheres que tinham sido alvejadas na aldeia de Yukaritandir foram transportadas para um hospital onde acabaram por morrer, segundo a mesma fonte.

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