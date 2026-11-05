Pelo menos oito mortos em tiroteio na Turquia, suspeito em fuga
Pelo menos oito pessoas foram mortas a tiro hoje em três aldeias distintas na província de Afyonkarahisar, no centro da Turquia, noticiou a agência de notícias turca Anadolu, indicando ainda que o suspeito do ataque continua em fuga.
Após ter sido alertada sobre várias pessoas encontradas mortas no interior de um automóvel, a polícia turca descobriu um total de oito vítimas --- três das quais mulheres --- distribuídas por três locais distintos do mesmo município.
Uma outra pessoa, encontrada em estado crítico, foi transportada para um hospital, acrescentou a Anadolu, sem especificar o local onde tinha sido ferida.
O incidente ocorreu no início da noite numa zona rural perto de Afyonkarahisar, uma cidade situada a meio caminho entre a capital, Ancara, e a cidade costeira de Izmir.
As autoridades mobilizaram um vasto dispositivo para deter o suspeito, que fugiu numa carrinha vermelha que roubou no local.
Segundo a CNN Turquia, o suspeito utilizou uma caçadeira e foi filmado por câmaras de segurança.
A polícia turca, após identificar o suspeito, lançou uma caça ao homem que continua em fuga.
Três das vítimas foram mortas na aldeia de Ayazini e três outras foram mortas na aldeia de Kiyir.
Duas mulheres que tinham sido alvejadas na aldeia de Yukaritandir foram transportadas para um hospital onde acabaram por morrer, segundo a mesma fonte.