Horários do Funchal faz alterações em algumas carreiras devido ao mau tempo

Na sequência da previsão de condições meteorológicas adversas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e em articulação com as orientações do Governo Regional da Madeira e da Proteção Civil da Madeira, a Horários do Funchal informa irá adoptar as seguintes alterações com vista a garantir a segurança de colaboradores e passageiros, e a adequada oferta do seu serviço de transporte público:

Hoje, 10 de Novembro, mantém a programação regular do serviço durante todo o dia e até às 02 horas da manhã de 11 de Novembro.

Esta quarta-feira, 11 de Novembro, serão efetuados os seguintes ajustamentos às carreiras:

1 - Carreiras canceladas, até às 13h00:

005, 070, 082, 083, 094, 105 e 115.



2 - Viagens que não serão realizadas:

Carreira nº 002:

Subidas: 06h20, 07h20, 08h20

Descidas: 06h50, 07h50, 08h50



Carreira nº 003:

Subida: 07h20

Descidas: 06h50 e 08h10



Carreira nº 008:

Descidas: 07h10 e 07h30



Carreira nº 010:

Descida: 07h20



Carreira nº 026:

Subida: 08h50

Descida: 09h15



Carreira nº 028:

Subidas: 07h05, 07h35, 08h05, 08h40

Descidas: 06h45, 07h15, 07h50, 08h20 e 08h55



Carreira nº 040:

Subida: 09h30

Descida: 10h00



Carreira nº 050:

Viana/Lombo da Quinta: 07h30

Campo da Barca/Viana: 13h15



Carreira nº 090:

Partidas do Cº do Trapiche: 06h10, 07h05 e 08h20

Partida do Lombo dos Aguiares: 08h00 e 08h45

Com origem/destino à Escola do Galeão: 07h30 e 07h45.



Carreira nº 181:

Partida do Lombo Chão: 07h00

Ainda no dia 11 de Novembro os postos de venda e atendimento ao cliente terão o seguinte horário:

• Anadia – 13h00 às 18h30

• Marina – 13h00 às 18h00

• Pinga – 09h15 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

"A empresa tudo fará para que a operação decorra com o menor impacto possível nas rotinas dos seus passageiros, contudo poderão ocorrer condicionamentos ao longo do dia que serão sempre divulgadas em:

Whatsapp: https://shorturl.at/b2KlW

Facebook: https://www.facebook.com/horarios.funchal

Website HF: www.horariosdofunchal.pt

Website SIGA: https://siga.madeira.gov.pt/

A Horários do Funchal apela aos passageiros para que efectuem o planeamento das suas deslocações com antecedência e para a adopção de comportamentos seguros no embarque, desembarque e durante as viagens efetuadas nos seus autocarros”, informa através da nota enviada às redacções.