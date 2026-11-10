Horários do Funchal faz alterações em algumas carreiras devido ao mau tempo
Empresa informa sobre viagens que não serão realizadas e outras que vão sofrer reajustes
Na sequência da previsão de condições meteorológicas adversas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e em articulação com as orientações do Governo Regional da Madeira e da Proteção Civil da Madeira, a Horários do Funchal informa irá adoptar as seguintes alterações com vista a garantir a segurança de colaboradores e passageiros, e a adequada oferta do seu serviço de transporte público:
Hoje, 10 de Novembro, mantém a programação regular do serviço durante todo o dia e até às 02 horas da manhã de 11 de Novembro.
Esta quarta-feira, 11 de Novembro, serão efetuados os seguintes ajustamentos às carreiras:
1 - Carreiras canceladas, até às 13h00:
005, 070, 082, 083, 094, 105 e 115.
2 - Viagens que não serão realizadas:
Carreira nº 002:
Subidas: 06h20, 07h20, 08h20
Descidas: 06h50, 07h50, 08h50
Carreira nº 003:
Subida: 07h20
Descidas: 06h50 e 08h10
Carreira nº 008:
Descidas: 07h10 e 07h30
Carreira nº 010:
Descida: 07h20
Carreira nº 026:
Subida: 08h50
Descida: 09h15
Carreira nº 028:
Subidas: 07h05, 07h35, 08h05, 08h40
Descidas: 06h45, 07h15, 07h50, 08h20 e 08h55
Carreira nº 040:
Subida: 09h30
Descida: 10h00
Carreira nº 050:
Viana/Lombo da Quinta: 07h30
Campo da Barca/Viana: 13h15
Carreira nº 090:
Partidas do Cº do Trapiche: 06h10, 07h05 e 08h20
Partida do Lombo dos Aguiares: 08h00 e 08h45
Com origem/destino à Escola do Galeão: 07h30 e 07h45.
Carreira nº 181:
Partida do Lombo Chão: 07h00
Ainda no dia 11 de Novembro os postos de venda e atendimento ao cliente terão o seguinte horário:
• Anadia – 13h00 às 18h30
• Marina – 13h00 às 18h00
• Pinga – 09h15 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
"A empresa tudo fará para que a operação decorra com o menor impacto possível nas rotinas dos seus passageiros, contudo poderão ocorrer condicionamentos ao longo do dia que serão sempre divulgadas em:
Whatsapp: https://shorturl.at/b2KlW
Facebook: https://www.facebook.com/horarios.funchal
Website HF: www.horariosdofunchal.pt
Website SIGA: https://siga.madeira.gov.pt/
A Horários do Funchal apela aos passageiros para que efectuem o planeamento das suas deslocações com antecedência e para a adopção de comportamentos seguros no embarque, desembarque e durante as viagens efetuadas nos seus autocarros”, informa através da nota enviada às redacções.