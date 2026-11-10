Três navios cruzeiro cancelaram escalas previstas no porto do Funchal

Os três navios de cruzeiro que tinham passagem prevista para quarta-feira pelo porto do Funchal cancelaram as escalas devido às previsões de mau tempo no arquipélago, foi hoje revelado.

Segundo a informação disponibilizada pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM), "estavam previstas três escalas de navios de cruzeiro - Iona, Le Dumont D'Urville e Vasco da Gama -, que cancelaram a vinda ao Funchal, devido ao mau tempo".

A APRAM adianta que, na segunda-feira, o Mein Shiff Relax também cancelou a vinda à Madeira.

Aquela entidade aponta que, "no total, nos últimos dias, devido às condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna, primeiro, e agora à depressão Charles, foram canceladas seis escalas de navios de cruzeiro" na Madeira.

A situação meteorológica adversa afetou as passagens do Queen Anne (domingo), Azura e Mein Shiff Relax (segunda-feira) e Iona, Le Dumont D'Urville e Vasco da Gama (previstas para quarta-feira).