Exposição fotográfica 'Hora Mágica' no Hospital da Luz Clínica da Carreira

O Hospital da Luz Clínica da Carreira, no Funchal, tem patente uma exposição fotográfica intitulada 'Hora Mágica', que reúne trabalhos de Paulo Miguel Simões de Nóbrega e Sousa. Farmacêutico de profissão, mantém uma paixão pela corrida e pela fotografia, que ganha 'vida' neste certame.

"É sobretudo durante as suas corridas de madrugada ou nas primeiras horas da manhã que encontra os cenários que dão origem às imagens agora reunidas nesta exposição", explica nota enviada à imprensa. O título da exposição advém da expressão utilizada pelo Google Fotos para identificar este período do dia.

"Com esta iniciativa, o Hospital da Luz Clínica da Carreira reforça a sua aposta na aproximação à comunidade e na valorização da cultura e da expressão artística, proporcionando aos seus clientes, profissionais e visitantes uma experiência que vai além do contexto clínico e que contribui para tornar os espaços de saúde também espaços de encontro, inspiração e bem-estar", assume.

A entrada é livre e aberta ao público, sendo possível encontrar a exposição no átrio principal, na zona de espera.