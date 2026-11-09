PTP quer saber qual o valor gasto com a promoção da Madeira em eventos internacionais

A líder regional do PTP afirma querer saber quanto gasta o Governo Regional com a promoção da Madeira em eventos internacionais e lamenta que esses dados não sejam tornados públicos.

Raquel Coelho acusa mesmo o executivo liderado por Miguel Albuquerque de "gastar dinheiro público em acções promocionais sem apresentar custos nem resultados". Como exemplo refere-se ao evento 'Toast to America' 2, mais recentemente, a participação madeirense na Web Summit, que se realiza em Lisboa.

"Segundo a imprensa, a edição de 2026 do 'Toast to America', realizada em Washington e com cerca de 400 participantes, custou 548.292,40 euros. Os documentos só vieram a público depois de um partido recorrer aos tribunais. O PTP considera o valor exagerado e questiona que benefício trouxe à Região", aponta Raquel Coelho.

Os trabalhistas indicam que também não surgiu qualquer indicação sobre o custo da participação, nem os resultados da edição de 2025, das empresas madeirenses na Web Summit.