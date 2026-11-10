Tribunais da Madeira encerrados amanhã e com 34 julgamentos adiados

Os tribunais judiciais da Comarca da Madeira vão estar encerrados durante todo o dia de amanhã devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Região, na sequência da passagem da depressão Charles. Havia 34 julgamentos agendados para quarta-feira, que, assim, são adiados. A decisão decorre de um despacho assinado hoje pela juíza presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Teresa de Sousa.

No documento, a magistrada judicial justifica a medida com a situação de alerta declarada pelo Governo da República, entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas. A decisão teve também em consideração uma circular da Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), que aconselhou o encerramento das instalações dos tribunais em todo o território nacional, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores e dos cidadãos.

Outro dos factores considerados foi o aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a vertente sul e zonas altas da ilha da Madeira, entre as 21h00 desta terça-feira e as 06h00 de quarta-feira.

Perante os riscos associados às condições atmosféricas extremas previstas, a juíza presidente da Comarca da Madeira determinou o encerramento dos tribunais durante todo o dia de 11 de Novembro.