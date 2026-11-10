Mau tempo obriga a adiar eventos na Madeira

Num dia marcado pela passagem da depressão Charles, a maioria dos eventos agendados para esta quarta-feira na Madeira foi cancelada ou adiada.

O Mercadinho do Chafariz, que se deveria realizar esta quarta-feira está cancelado devido ao mau tempo. A Câmara Municipal do Funchal informou que a iniciativa regressa na próxima semana. A iniciativa decorre, normalmente, às quartas-feiras, no Largo do Chafariz, entre as 6h e as 14 horas. No entanto, dado que estão emitidos avisos vermelho e laranja para esta quarta-feira, a autarquia optou por cancelar o mercadinho, como medida preventiva

Depois de a missa prevista ontem, 10 de Novembro, ter sido cancelada, mantém-se a Missa Solene de São Martinho, agendada para esta quarta-feira, às 19h30, já após a passagem da depressão Charles pela Madeira, de acordo com as previsões do IPMA. "Todas as restantes actividades ficam canceladas", esclarece a organização, numa comunicação dirigida aos paroquianos e à população em geral. O Arraial de São Martinho, que já tinha sido reagendado para os dias 14 e 15 de Novembro, foi definitivamente cancelado devido às condições meteorológicas adversas.

Os responsáveis lamentam os constrangimentos causados pela decisão, particularmente às pessoas envolvidas na preparação das tradicionais barracas de comes e bebes. “A segurança de todos está em primeiro lugar”, sublinha a organização, agradecendo a compreensão e colaboração da comunidade.

A Catedral do Funchal também vai funcionar com um horário excepcional esta quarta-feira devido às condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Charles. Nesse sentido, foram canceladas as missas previstas para as 8h e as 8h30. A Sé abre portas às 10 horas, estando a celebração da missa marcada para as 11 horas. A Catedral do Funchal encerra ao meio-dia, reabrindo às 15 horas. A última missa do dia terá lugar às 17h30.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Novembro, Dia do Armistício (Grande Guerra 1914-1918) e Dia de S. Martinho:

1820 - No decurso da Revolução Liberal Portuguesa, o episódio da Martinhada, assim apelidado por ter ocorrido no dia de S. Martinho, foi determinante no encaminhamento dos acontecimentos e na orientação seguida pelo novo regime instituído.

1821 - Nasce o escritor russo Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, Fyodor Dostoievsky, autor de "Recordações da Casa dos Mortos", "Crime e Castigo", "Irmãos Karamazov".

1861 - Morre, com 24 anos, D. Pedro V.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. É assinado o armistício, conhecido como o Armistício de Compiègne, entre os Aliados e o Império Alemão e que marcou o fim das hostilidades na Frente Ocidental, a partir das 11 horas do dia 11 do 11.º mês.

1972 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova, por unanimidade, a resolução que exige a Portugal o início de conversações que levem ao fim das guerras em África.

1984 - A atleta Aurora Cunha sagra-se, em Madrid, campeã mundial de estrada.

1986 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) designa 1987 Ano Internacional da Paz.

2004 - Morre, com 75 anos, o Presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat.

2012 - O Parlamento grego aprova o Orçamento para 2013, que inclui novas medidas de austeridade, exigidas pelos credores internacionais de Atenas (União Europeia e Fundo Monetário Internacional) para desbloquear uma 'tranche' de 31.200 milhões de euros.

2018 - Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting na altura do ataque à Academia de Alcochete, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, são detidos no âmbito da investigação ao ataque da academia do clube.

"Pensar em Deus é desobedecer a Deus". Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 50 dias para o termo de 2026.