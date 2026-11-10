DIÁRIO de amanhã pronto para ser distribuído

O DIÁRIO desta quarta-feira, 11 de Novembro, vai chegar à casa de vários assinantes dentro de momentos.

A esta hora, o nosso matutino está impresso, devido ao esforço de todos os profissionais das várias empresas do grupo média.

Os jornalistas e a equipa de produção concluíram a edição impressa pelas 20h15, pelo que a SDIM conta iniciar a expedição e distribuição pelas 22h45 aos assinantes.

O primeiro turno de de distribuição deverá terminar pela meia-noite, hora em que o DIÁRIO desta quarta-feira estará já disponível na nossa plataforma digital.

A distribuição da edição em papel será retomada pelas 06h, devendo estar concluída pelas 10h/10h30.

Na sequência de decisão tomada ao início da tarde de hoje pela EDN, as lojas do DIÁRIO só abrem amanhã, depois do almoço.

O recurso ao teletrabalho dos nossos profissionais também será uma prática até às 13h de amanhã, excepto para os que, pelas suas funções são imprescindíveis presencialmente, desde que as suas deslocações se façam em segurança e em consonância com os alertas decorrentes das condições meteorológicas em vigor na Região.

Na edição digital, as notícias alusivas à depressão Charles surgem a qualquer hora e sempre que se justificar.