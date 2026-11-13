País tem de se preparar para eventos extremos e ter mais resiliência

O ministro das Finanças disse ontem que Portugal tem de se preparar para eventos extremos, como as tempestades que assolaram o país no início do ano, com mais resiliência e preparação.

Numa intervenção numa conferência, em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento salientou que "felizmente, a tempestade [desta quarta-feira] acabou por ter efeitos muito reduzidos".

Ainda assim, sublinhou que o país "tem de se preparar para estes eventos extremos, tem de ter mais resiliência e preparação".

Neste sentido, o governante recordou que, após as tempestades de fevereiro, o Governo lançou o plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), para o qual estão previstos 270 milhões de euros no próximo orçamento.

A depressão Charles motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de quarta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou mais de 1.600 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas, enquanto na Madeira, a primeira região a sofrer os efeitos da tempestade, houve mais de 300.

Além do fecho das escolas e de serviços públicos não essenciais, o mau tempo motivou o cancelamento de algumas centenas de voos e o corte de estradas.