Conteúdo falso sobre violência contra idosos convence 84% dos participantes em estudo

Um conteúdo noticioso falso sobre violência contra pessoas idosas foi considerado credível por 84% dos participantes num estudo sobre desinformação em Portugal, tendo sido também um dos conteúdos com maior intenção de partilha.

De acordo com os resultados do projeto Factcheck, apenas 15,8% dos participantes identificaram corretamente como falso o conteúdo sobre violência contra idosos, enquanto 62% admitiram que o partilhariam.

Em causa a alegação de que "mais de metade dos idosos acima dos 65 anos são vítimas de algum tipo de violência doméstica em Portugal".

A percentagem de participantes que consideraram credível aquele conteúdo destacou-se face aos restantes exemplos analisados, incluindo notícias verdadeiras, segundo a apresentação dos resultados do estudo.

Os investigadores admitem que a natureza ameaçadora e potencialmente emocional da alegação poderá ajudar a compreender a elevada credibilidade atribuída. O estudo ressalva, contudo, que os mecanismos emocionais não foram diretamente avaliados no estudo, pelo que essa explicação constitui uma hipótese.

Na generalidade dos temas, as notícias verdadeiras foram consideradas mais credíveis do que as falsas, com médias de 2,9 e 2,1 pontos, respetivamente.

Contudo, os investigadores salientam que alguns conteúdos falsos conseguiram convencer uma proporção elevada dos participantes.

O estudo Factcheck procurou analisar os fatores associados à suscetibilidade à desinformação e à intenção de partilhar conteúdos noticiosos falsos, distinguindo a credibilidade atribuída a cada conteúdo da vontade declarada de o divulgar.

A investigação envolveu uma amostra representativa de 2.500 adultos em Portugal e analisou 32 conteúdos de diferentes áreas, incluindo política, segurança, imigração, saúde e temas sociais.