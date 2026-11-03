JPP exige estudo sobre nova estrada para o Curral

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) e vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, exigiu esta terça-feira ao Governo Regional um estudo técnico independente que compare as alternativas para uma nova ligação rodoviária ao Curral das Freiras.

Durante uma visita à freguesia, o parlamentar defendeu que a escolha do traçado deve assentar numa avaliação das condições de segurança, custos e benefícios para a população.

O JPP recorda que o Governo Regional já contratou cerca de 1,4 milhões de euros em estudos e projectos para a ligação através do Jardim da Serra, questionando a inexistência de uma avaliação comparativa publicamente conhecida.

"O Governo já escolheu o Jardim da Serra para estudar e projectar. Mas onde está o estudo que compara essa opção com outras alternativas, nomeadamente pela Ribeira dos Socorridos e Boaventura?", questionou.

Miguel Ganança evocou ainda os recentes deslizamentos e quedas de pedras na estrada de acesso à freguesia, considerando urgente garantir uma alternativa segura para residentes e serviços de emergência.

O partido pretende que sejam estudadas soluções com estradas à superfície e túneis, incluindo análises geológicas, ambientais e de viabilidade financeira.

O JPP vai apresentar uma proposta no âmbito do Orçamento Regional de 2027 para financiar o estudo comparativo. Paralelamente, pretende levar à Câmara Municipal de Câmara de Lobos uma iniciativa para exigir acesso aos estudos existentes e participação da autarquia no processo.

"Não estamos a pedir estudos para adiar a estrada. Estamos a exigir que se faça o trabalho necessário para não cometer um erro que pode custar milhões de euros", afirmou o deputado.