Madeira sem arrendamentos expresso no 3.º trimestre

A Madeira não registou qualquer caso de arrendamento expresso durante o 3.º trimestre de 2026, com nenhuma das casas anunciadas para arrendar a sair do mercado em menos de 24 horas. O mesmo aconteceu nos distritos de Beja e Guarda e na ilha de São Miguel, segundo uma análise divulgada hoje pelo idealista.

A nível nacional, cerca de 7% das casas colocadas no mercado de arrendamento durante aquele período permaneceram anunciadas menos de um dia, reflectindo a rapidez com que uma parte da oferta é absorvida.

Setúbal e Viana do Castelo lideram entre os distritos, ambos com 17% dos imóveis retirados do mercado em menos de 24 horas. Seguem-se Castelo Branco (13%), Leiria (12%), Évora e Vila Real (11%). Coimbra e Santarém registam 10%, enquanto Braga apresenta uma proporção de 9%.

Nos principais mercados distritais, Aveiro e Faro apresentam taxas de 8%, Viseu de 7% e Lisboa de 6%. No Porto, a percentagem é de 5%.

Funchal sem casos de arrendamento expresso

A análise às capitais de distrito e ilhas confirma a ausência de casos de arrendamento expresso no Funchal, à semelhança do que acontece em Beja e Ponta Delgada.

Viana do Castelo lidera neste indicador, com 23% das casas retiradas do mercado em menos de 24 horas, seguida de Leiria (18%) e Vila Real (17%). Évora regista 13%, Castelo Branco 11%, Setúbal 11% e Coimbra 10%.

Nas cidades de Lisboa e Porto, a proporção é de 4%, enquanto Aveiro regista 5% e Braga 8%.

Os dados foram recolhidos e analisados pelo idealista/data, a unidade de análise de mercado da plataforma imobiliária, com recurso a informação da própria plataforma e a outras fontes públicas e privadas.