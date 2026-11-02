Preço das casas sobe 4,2% na Madeira

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira aumentou 4,2% em Outubro, face ao mesmo mês de 2025, atingindo um valor mediano de 3.779 euros por metro quadrado, segundo o índice de preços do Idealista. Em termos trimestrais, registou-se uma ligeira descida de 0,2%.

Machico apresentou a maior subida anual entre os concelhos da ilha da Madeira, com uma valorização de 22,1%, seguindo-se a Calheta (14,3%) e Santana (13,9%). Os preços também aumentaram em Câmara de Lobos (4,7%), Funchal (3,4%) e Santa Cruz (2,7%). Em sentido contrário, a Ribeira Brava (-11,7%) e a Ponta do Sol (-5,7%) foram os únicos municípios analisados a registar descidas.

A Calheta mantém-se como o concelho mais caro para adquirir habitação, com 4.483 euros por metro quadrado, seguida do Funchal (4.045 euros) e de Machico (3.646 euros). Santana apresenta o valor mais baixo, com 2.148 euros por metro quadrado.

Na ilha de Porto Santo, os preços dispararam 25% em termos homólogos, atingindo os 4.167 euros por metro quadrado, a maior valorização entre os distritos e ilhas analisados no país.

A nível nacional, os preços das casas aumentaram 7,5% no último ano, fixando-se nos 3.249 euros por metro quadrado. Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com 6.248 euros, seguida do Porto (4.339 euros) e do Funchal (4.045 euros).

A Madeira mantém-se como a terceira região mais cara do país para comprar casa, atrás da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve.

Os valores divulgados pelo idealista correspondem aos preços pedidos nos anúncios imobiliários e não aos montantes efectivos das transacções.