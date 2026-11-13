Vendas de quase 480 empresas jovens adultas representam 9% do PIB

As vendas de quase 480 empresas jovens adultas representaram um volume de negócios agregado de 26.600 milhões de euros em 2025, o que equivale a 9% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo um estudo hoje divulgado.

"As 477 Empresas Adolescentes e Jovens Adultas (AJA) identificadas em 2025 num estudo da Informa DB em parceria com a Associação Business Roundtable Portugal (BRP), registaram um volume de negócios agregado de 26,6 mil milhões de euros, o equivalente a 9% do PIB", indicaram, em comunicado.

As AJA são empresas privadas, com controlo de capital nacional.

Segundo a mesma nota, as empresas adolescentes faturam entre 30 e 50 milhões de euros, enquanto as jovens adultas entre 50 e 150 milhões de euros.

No ano passado, as exportações destas empresas situaram-se em 5.400 milhões de euros.

Por sua vez, o Volume Acrescentado Bruto (VAB) foi de 5.300 milhões de euros.

O estudo, que analisou as 477 empresas, revelou ainda que a idade média das AJA é de 34 anos, ou seja, mais 20 anos do que o tecido empresarial português.

Os setores das indústrias grossistas, retalho e construção concentram mais de três quartos destas empresas.

Destacam-se o setor grossista e as indústrias, com 13% da faturação total das AJA, seguidos pela construção com 10%.

A análise concluiu também que mais de metade das AJA são empresas exportadoras, ou seja, cujas de vendas de bens e serviços no mercado externo representam, pelo menos, 5% do seu volume de negócios ou mais de um milhão de euros por ano.

A associação BRP tem por objetivo acelerar o crescimento económico e social do país, enquanto a Informa D&B está integrada na D&B Worldwide Network, que tem acesso a dados de mais de 500 milhões de agentes económicos.