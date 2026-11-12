FMI aconselha Portugal a melhorar oferta de casas para travar subida dos preços

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselhou hoje Portugal a adotar medidas para aumentar a oferta de habitação, revitalizar o mercado de arrendamento e expandir a habitação social, visando melhorar a acessibilidade e conter os preços das casas.

"Melhorar a acessibilidade da habitação em termos de preços exige medidas para aumentar a oferta, revitalizar o mercado de arrendamento e, eventualmente, expandir a habitação social", afirmou o diretor do Departamento Europeu do FMI, Mateusz Szczurek, em resposta à agência Lusa num encontro com jornalistas europeus em Bruxelas.

O responsável sublinhou que os problemas de oferta "não são exclusivos de Portugal", sendo também significativos em Espanha e noutros países europeus, e reconheceu que a sua resolução poderá exigir "um trabalho regulatório considerável".

"O caminho parece ser claro. Naturalmente, estas medidas levam tempo até produzirem efeitos nos preços", adiantou Mateusz Szczurek à Lusa.

Já questionado sobre a situação orçamental portuguesa, o diretor-adjunto do Departamento Europeu do FMI, Helge Berger, destacou o desempenho das contas públicas nos últimos três anos, considerando que o país teve um comportamento "excecionalmente positivo" nesta matéria.

"Assistimos a uma evolução do saldo primário - que exclui os pagamentos de juros da dívida - para valores claramente positivos, e acreditamos que esta tendência se irá manter", observou.

Apontando também que "Portugal reduziu o rácio da dívida pública em 44 pontos percentuais do PIB desde 2020", Helge Berger falou numa "redução muito significativa, que demonstra a solidez da política orçamental" portuguesa.

"Esperamos que esta evolução continue também ao nível do saldo primário", adiantou o responsável.

As declarações foram feitas à margem da apresentação do mais recente relatório do FMI sobre as perspetivas económicas regionais para a Europa, que alerta para a fragilidade do crescimento económico europeu e a necessidade de reformas estruturais para reforçar a competitividade.

O documento prevê que o crescimento da zona euro, excluindo a Irlanda, abrande para 1,2% este ano e 1,1% em 2027, mantendo-se próximo da média registada desde 2000.

"Trata-se de um crescimento reduzido, mas, infelizmente, próximo do potencial da economia, o que significa que mesmo choques moderados podem desencadear uma recessão", disse Mateusz Szczurek à imprensa europeia.

O FMI alerta também para a persistência da inflação, que deverá permanecer acima da meta na zona euro até 2028, e para os riscos associados à subida das taxas de rendibilidade da dívida soberana e ao agravamento das pressões sobre as contas públicas.

"Neste contexto, a política macroeconómica deve atuar com prudência e evitar que as pressões inflacionistas se tornem persistentes", alertou Mateusz Szczurek, admitindo que "a situação orçamental [na Europa] se deteriore apenas ligeiramente este ano".

Entre as prioridades identificadas pelo FMI estão o aprofundamento do mercado único, a eliminação de barreiras à inovação e uma maior integração dos mercados energéticos europeus.

O organismo considera, por isso, que a Europa deve privilegiar reformas que permitam às empresas crescer e ganhar escala, em vez de recorrer a políticas industriais intervencionistas e ao protecionismo como resposta aos choques externos.