Carros eléctricos representam quase um terço das matrículas desde início do ano

Mais de 30% dos ligeiros de passageiros matriculados em Portugal entre janeiro e outubro têm uma motorização exclusivamente elétrica, segundo a ACAP, que acrescenta que, no último mês, este segmento representou 45% dos ligeiros de passageiros novos.

Segundo dados hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), dos 205.507 veículos ligeiros de passageiros matriculados em Portugal entre janeiro e outubro deste ano, 77,5% são movidos a bateria, 19,1% a gasolina e 3,4% a gasóleo.

Entre as energias alternativas, os automóveis movidos exclusivamente a bateria (BEV) representaram a maior fatia, com 30,3%, seguindo-se os híbridos elétricos (25,4%) e os híbridos 'plug-in', com 15,1%.

Os BEV cresceram 50,5% face aos primeiros 10 meses do ano passado, sendo as marcas mais vendidas a Tesla (9.673, subida de 62,5%), a BMW (5.552, +47,8%) e a Mercedes-Benz (4.424, +89,1%).

Apenas no mês de outubro, estas motorizações tiveram uma subida de 61,4%, com 7.452 matrículas, tendo correspondido a 44,9% do mercado.

Já os híbridos cresceram 21,1% nos primeiros 10 meses do ano, com 52.192 matrículas e com a francesa Peugeot na liderança (9.443, +12,6%), seguindo-se a nipónica Toyota (8.466, +21,8%) e a também francesa Citroën (3.986, +125,5%).

No 10.º mês do ano, a matrícula de veículos híbridos recuou 9,3% para 2.761 unidades, equivalentes a 16,6% do mercado.

Já os PHEV tiveram uma subida de 9,9% face ao mesmo período de 2025, com 30.948 matrículas, num segmento dominado pelas alemãs Mercedes-Benz (6.631, descida de 7,2%), BMW (4.666, -9,5%) e Volkswagen (2.922, +24,2%).

Apenas em outubro, o número de matrículas de PHEV caiu 19,2%, totalizando uma quota de mercado de 15,8%.