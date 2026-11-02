Startup Madeira já apoiou quase 300 empresas desde 2017

A Startup Madeira apoiou, de forma directa ou indirecta, quase 300 empresas e chegou a cerca de 11.500 pessoas desde 2017, números destacados pelo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, durante uma visita aos seis projectos actualmente em incubação na sétima edição do programa startNOW – Madeira Acceleration Program.

Na ocasião, o governante apelou à persistência dos empreendedores perante as dificuldades iniciais, defendendo que o insucesso de uma ideia de negócio não deve significar o abandono do projecto. “As pessoas não desistam à primeira”, afirmou, considerando importante incutir nos jovens “esse espírito empreendedor, esse espírito de ambição de vencer”.

José Manuel Rodrigues salientou o papel da Startup Madeira, que se aproxima dos 30 anos de actividade, no desenvolvimento do empreendedorismo regional, desde o trabalho realizado junto das escolas até ao apoio à criação e consolidação de empresas. Segundo o secretário regional, várias empresas que passaram pela estrutura operam actualmente nos mercados regional, nacional e internacional.

A visita permitiu conhecer seis iniciativas de diferentes áreas. O Bolinhas do Chico, de Tânia Jardim, dedica-se à produção e comercialização de bolinhas artesanais à base de coco e tâmaras. O Drone-hub Solutions Madeira, de André Silva, presta serviços de captação de imagem e vídeo aéreo, bem como de manutenção e reparação de drones.

Já o MADPlasticFUN aposta na transformação de plástico reciclado em novos materiais e produtos funcionais, enquanto o NatSens, desenvolvido por Katherine Arancibia e Catarina Silva, promove experiências de bem-estar e turismo dirigidas sobretudo a mulheres. O NAUTA, de Mário Balsemão, está a criar uma plataforma de literacia financeira, económica e empresarial para jovens. Por sua vez, a Pulso Social Marketing, de Audrey Zarlenga e Sofia Sousa, presta serviços de marketing digital a empresas e já conquistou os primeiros clientes.

O presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, adiantou que as seis equipas serão novamente avaliadas por um júri ainda esta semana, que seleccionará quatro para prosseguirem no programa. O responsável destacou a evolução dos projectos nos últimos dois meses, período em que as equipas desenvolveram contactos e parcerias e ajustaram os respectivos modelos de negócio.

O percurso de incubação tem a duração de seis meses e inclui uma bolsa e acompanhamento especializado, com vista à eventual criação de empresas. A sétima edição do startNOW registou 35 inscrições, envolvendo 55 empreendedores. Numa primeira fase, foram seleccionadas 15 equipas para mentoria e acompanhamento por consultores do Instituto Pedro Nunes. A incubação dos seis projectos finalistas começou em Setembro.

Actualmente, a Startup Madeira acompanha cerca de 120 empresas através dos serviços de incubação física, escritório virtual e coworking. Entre as áreas que têm despertado o interesse de novos empreendedores, Carlos Soares Lopes apontou a saúde, a realidade aumentada e virtual, os sensores, os dados e a inteligência artificial.

O programa startNOW é promovido pela Startup Madeira, sob tutela da Secretaria Regional de Economia, e co-financiado pela União Europeia, através do Programa Regional Madeira 2030 – FEDER, no âmbito do projecto start2030 – Madeira Empreende e Inova.