Empresas registam quebras acentuadas de faturação

Empresas da restauração, grande distribuição e transportes registaram quebras acentuadas de faturação, que em alguns casos foi praticamente nula, devido à passagem da depressão Charles, com a CIP a estimar custos da paralisação superiores aos danos diretamente provocados pela tempestade.

Num comunicado, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) adianta que, de acordo com as informações recolhidas junto da estrutura afiliada, as empresas da generalidade dos setores enfrentaram perturbações pontuais na atividade económica, embora sem caráter estrutural.

"A paragem de atividade, mesmo que por um dia, representa perdas imediatas de faturação que dificilmente são recuperadas", afirmou o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado em comunicado.

A confederação destaca os custos operacionais da interrupção da atividade nas áreas não passíveis de teletrabalho, nomeadamente indústria, comércio tradicional, restauração e logística.

Segundo a informação recolhida, o recurso generalizado ao teletrabalho não teve consequências significativas na produção das empresas em que foi possível implementar este regime.

Já na restauração, grande distribuição e transportes, entre outros setores, o impacto foi "muito relevante", com a faturação a cair acentuadamente ou a ser praticamente nula em muitos casos.

A CIP refere ainda que os efeitos das medidas preventivas determinadas pelas autoridades ou adotadas diretamente pelas empresas foram superiores aos danos provocados pela tempestade propriamente dita, que, para já, não parecem ser substanciais.

Ainda assim, a confederação considera prematuro fazer um balanço definitivo, tendo em conta a violência dos ventos e da chuva em algumas regiões, nomeadamente no Algarve e no Litoral Alentejano.

A falta de trabalhadores devido à necessidade de acompanhar os filhos ou às dificuldades de transporte não foi, por outro lado, um problema particularmente reportado pelas empresas, segundo Rafael Alves Rocha.

Apesar dos custos económicos da paragem, a CIP manifestou apoio às medidas preventivas adotadas pelo Governo, considerando que a salvaguarda das vidas humanas deve ser prioritária perante previsões meteorológicas extremas.

A confederação defende, contudo, que, em futuras situações de risco, sejam construídas respostas que não dependam exclusivamente do encerramento preventivo de atividades e da paralisação económica sempre que estejam previstas tempestades severas.

A CIP considera que os modelos meteorológicos podem apontar para cenários mais adversos do que aqueles que acabam por se concretizar, defendendo uma abordagem que permita conciliar a segurança com a continuidade da atividade económica.