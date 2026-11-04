A 37.ª edição das ‘500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira’ reúne, esta quarta-feira, no Savoy Palace, no Funchal, empresários, gestores e representantes de diferentes sectores de actividade, numa iniciativa promovida pelo DIÁRIO, em parceria com a Previsão, a ECAM e a PKF.

A cerimónia distingue o desempenho das empresas regionais em 2025, com base na análise dos respectivos indicadores económicos e financeiros, assegurada pela Informa D&B. O programa inclui a entrega de prémios às empresas que mais se destacaram, contando com a presença do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, que participa em representação do primeiro-ministro.