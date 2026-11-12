Jovem piloto Pedro Gomes partilha experiência com alunos do IPTL

O jovem piloto de ralis Pedro Gomes, de 23 anos, e o seu navegador, Diogo Costa, participaram numa sessão no IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística, onde partilharam com os alunos os respectivos percursos pessoais, académicos e desportivos.

Durante o encontro, Pedro Gomes recordou a sua passagem pelo futebol e andebol federados, antes de abraçar o automobilismo, uma paixão de família. O piloto, licenciado em Turismo, destacou a importância de conciliar os estudos com a prática desportiva, sublinhando a disciplina, a definição de prioridades e a gestão do tempo como factores essenciais para alcançar o sucesso.

Por sua vez, Diogo Costa explicou as funções do navegador nos ralis, salientando a importância da preparação, concentração e capacidade de adaptação durante as provas.

No final, ambos incentivaram os alunos a perseguirem os seus objectivos com dedicação, trabalho e persistência. A sessão decorreu numa altura em que a dupla se prepara para a próxima competição, a Rampa do Paul do Mar.