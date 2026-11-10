Segurança Social prepara alojamento para eventuais desalojados

A Segurança Social da Madeira está a preparar espaços para acolher eventuais desalojados na sequência da passagem da depressão Charles. Unidades hoteleiras, pousadas da juventude, lares e outras respostas sociais integram o levantamento de disponibilidades que está a ser efectuado, sobretudo nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos.

A informação foi avançada nesta tarde pela presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, no final de uma audição parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A presidente do ISSM explicou que os espaços ainda não foram formalmente activados, mas que estão a ser acauteladas as condições para uma eventual necessidade de realojamento, caso se confirmem situações de risco para a população.

“Estamos a preparar espaços que sejam necessários, não estão formalmente activados”, esclareceu, acrescentando que o Instituto já dispõe de protocolos de estadia no âmbito da Linha Nacional de Emergência Social.

O levantamento das disponibilidades abrange unidades hoteleiras, pousadas da juventude, lares da própria Segurança Social com capacidade de acolhimento e respostas sociais asseguradas por instituições parceiras.

A preparação decorre em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, que reuniu esta manhã com as entidades envolvidas na resposta à previsão de agravamento das condições meteorológicas.

Na sequência desse encontro, a Segurança Social decidiu reforçar o dispositivo de prevenção a partir das 21 horas desta terça-feira, mantendo em prontidão assistentes sociais, equipas de coordenação e meios operacionais, incluindo viaturas, para responder a eventuais situações de emergência.

A Linha Nacional de Emergência Social, através do número 144, continuará a funcionar 24 horas por dia, com técnicos disponíveis durante a noite para receber chamadas e encaminhar as situações que exijam intervenção.

Nivalda Gonçalves salientou que o objectivo é antecipar eventuais necessidades, sem criar alarmismo, apelando à população para que permaneça em casa e evite deslocações desnecessárias.

No âmbito das medidas preventivas, foi igualmente determinado o encerramento dos centros de dia e dos centros de convívio que deveriam funcionar amanhã, quarta-feira, acompanhando as decisões do Governo Regional relativamente ao encerramento das escolas.

O ISSM está também a privilegiar o teletrabalho dos seus funcionários e a adoptar medidas de prevenção nos serviços de atendimento, mantendo equipas de retaguarda para assegurar a resposta a situações urgentes.

A presidente do Instituto adiantou que já foi enviada uma circular interna aos serviços, com os procedimentos a adoptar perante o agravamento das condições meteorológicas. Outras medidas poderão ser tomadas mediante as recomendações da Protecção Civil Regional.

Famílias continuam sem regressar a casa

A aproximação de uma nova depressão acontece quando ainda há famílias afectadas pela anterior tempestade Bruna que não regressaram às suas habitações.

Segundo Nivalda Gonçalves, na sequência da passagem da tempestade anterior, a Linha Nacional de Emergência Social recebeu quatro chamadas, tendo sido necessário assegurar o acolhimento de duas famílias. Outras pessoas encontram-se temporariamente alojadas em casas de familiares.

Aquela responsável esclareceu que o regresso às habitações, algumas das quais arrendadas, depende de uma avaliação das condições de habitabilidade por parte da Protecção Civil Municipal.

Perante a previsão de novo mau tempo, a Segurança Social não pretende promover o regresso destas famílias enquanto não estiverem reunidas todas as condições de segurança.

“Não vamos fazer sequer o regresso das famílias até estar assegurada, acima de tudo, a segurança das famílias”, afirmou.

Nivalda Gonçalves recordou ainda a experiência da Segurança Social na execução de planos de emergência social, referindo que os técnicos receberam recentemente formação nesta área, ministrada pela Protecção Civil Regional.