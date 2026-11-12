Aumento dos lucros dos combustíveis fósseis é moralmente inaceitável

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje o aumento dos lucros provenientes dos combustíveis fósseis que considera como "moralmente inaceitável", instando os governos a acelerarem a transição para longe do petróleo, do carvão e gás.

"Os governos devem proteger os interesses dos seus cidadãos, não os de um grupo de empresas", disse à AFP numa entrevista no âmbito da COP31, a principal conferência sobre o clima da ONU, que está a decorrer em Antália, na Turquia, até dia 20 de novembro.

António Guterres disse que os países não podem desenvolver novos combustíveis fósseis enquanto alegam estar a combater as alterações climáticas, incluindo os organizadores da cimeira, a Turquia e a Austrália. Na conferência sobre o clima, que começou na segunda-feira, ressurgiram antigas divisões em relação aos combustíveis fósseis, entre os países que defendem uma eliminação gradual mais rápida do petróleo, gás e carvão e os que defendem o seu direito de explorar estes recursos.

As negociações decorrem em plena crise energética ligada aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, que fez disparar o preço do gasóleo, dos fertilizantes e de outros bens essenciais.

António Guterres considerou "absurdo" e "moralmente inaceitável" que nove grandes empresas de combustíveis fósseis tenham lucrado 95 mil milhões de dólares num único trimestre graças a estes aumentos de preços, enquanto as pessoas comuns lutam para pagar o aquecimento e o combustível.

"Estamos a falar de interesses poderosos que não são fáceis de ultrapassar", disse na sua última cimeira sobre o clima como chefe das Nações Unidas. "Os governos devem proteger os interesses do seu povo, não os de um grupo de empresas", insistiu, referindo-se às empresas de petróleo e gás, que estão frequentemente na sua mira.

Para o responsável tal significa nenhum novo projeto de combustíveis fósseis, mesmo que os grupos do setor estejam a exercer pressão conjunta sobre os líderes políticos para protegerem os seus investimentos.

"Nenhum novo projeto de combustíveis fósseis faz sentido", afirmou o antigo primeiro-ministro português, 77 anos, que vai deixar o cargo de secretário-geral em dezembro, depois de 10 anos à frente da organização. "Obviamente, preferia que todos os países presentes nesta COP adotassem esta posição, incluindo os organizadores", afirmou.

A Turquia, país anfitrião, saudou a descoberta de novos campos petrolíferos na abertura da conferência. E a Austrália, responsável pelas negociações da COP31, está a ser criticada por aprovar a expansão das minas de carvão.

As guerras na Ucrânia e no Irão, uma pandemia e a paralisia do Conselho de Segurança testaram as capacidades diplomáticas de António Guterres, que na questão dos combustíveis fósseis raramente se conteve.

Denunciou "os patrocinadores do caos climático", acusando o 'lobby' do petróleo e do gás de "matar o planeta" e os governos de "subsidiar o suicídio" ao apoiarem a indústria.

Na COP31 nem o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, nem o presidente da conferência, Murat Kurum, mencionaram o termo "combustíveis fósseis" --- a principal causa do aquecimento global --- uma única vez nos seus discursos de abertura aos líderes mundiais, na quarta-feira.

Ao contrário, António Guterres foi recebido com aplausos entusiásticos quando apelou ao desaparecimento dos combustíveis fósseis "como os dinossauros" e criticou os governos por dificultarem o desenvolvimento de energia limpa.

"Esta é uma ameaça existencial, não podemos minimizá-la. E acho que precisamos de usar uma linguagem suficientemente clara para que as pessoas entendam que agora estamos realmente a enfrentar um risco sério", disse sobre as suas declarações provocatórias.