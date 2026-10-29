Relvado do Centro Desportivo pronto para o Nacional

O Clube Desportivo Nacional poderá iniciar brevemente os treinos no Centro Desportivo da Madeira, o relvado está pronto para o pontapé de saída, depois de uma fase de trabalhos com vista à recuperação. A intervenção foi sequencial, revela a Sociedade Ponta do Oeste (Sociedades de Desenvolvimento da Madeira), que gere o espaço, garantindo que continuará a acompanhar a evolução do campo. Já o clube pode assim entrar em campo, de acordo com a programação prevista e no âmbito do protocolo celebrado com a empresa pública.

O Centro Desportivo da Madeira é um dos equipamentos de referência para a prática do futebol e de atletismo na Região. A recuperação do relvado implicou um a aplicação de insecticida, escarificação e remoção da manta morta, melhoramento do solo com vista a promover a infiltração de água, a ventilação e o desenvolvimento das raízes da relva. O trabalho de recuperação obrigou ainda a semear relva nas zonas deterioradas, tendo sido, segundo a direcção do espaço, usados cerca de 400 kg de mistura de sementes.

SA Ponto do Oeste vai continuar a acompanhar o estado do relvado para garantir a durabilidade do trabalho agora concluído.