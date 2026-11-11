Caudais das ribeiras de Santa Luzia e João Gomes sobem

Os caudais das ribeiras de Santa Luzia e João Gomes, no Funchal, apresentam uma subida significativa durante a madrugada desta quarta-feira, em consequência da precipitação intensa associada à passagem da depressão Charles.

As imagens recolhidas pelo fotojornalista Rui Silva, pelas 4 horas da manhã, mostram as duas linhas de água com correntes fortes, arrastando água e pedras em direcção às fozes das ribeiras.

A evolução dos caudais constitui um importante indicador da intensidade da precipitação registada a montante, sobretudo nas regiões montanhosas, onde têm sido observados valores excepcionalmente elevados de chuva.

No Chão do Areeiro, os acumulados já ultrapassaram os 320 litros por metro quadrado em 12 horas, enquanto outras estações das serras do Funchal também registaram valores correspondentes ao nível de aviso vermelho.

A quantidade de água que chega às ribeiras também reflecte a resposta das bacias hidrográficas à chuva persistente.