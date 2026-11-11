Depressão Charles deixa rasto de destruição entre as 4 Estradas e João Frino

A zona entre as 4 Estradas e João Frino, entre a Camacha e o Santo da Serra, foi fortemente afectada pelo mau tempo que assolou a Região durante a noite.

As imagens revelam um cenário de destruição, com grandes quantidades de lama, terra e vegetação espalhadas pela via, na sequência das condições meteorológicas adversas. Entre os estragos registados, destaca-se ainda uma viatura que acabou capotada numa zona de vegetação, evidenciando a violência das ocorrências naquela localidade.

A passagem da depressão Charles provocou diversos constrangimentos naquela zona, deixando marcas visíveis e danos materiais.