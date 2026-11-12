Estragos do temporal estão praticamente identificados

Miguel Albuquerque garantiu esta quinta-feira que as situações causadas pela passagem da depressão Charles pela Madeira estão a ser acompanhadas em articulação com os municípios e as diferentes secretarias regionais.

"Não há nenhuma situação gravíssima. Há algumas reabilitações que temos de fazer, temos algumas obras para fazer, mas, graças a Deus, não foi nada de extraordinário", afirmou, à margem da visita à Feira das Vontades, que decorre entre hoje e o fim-de-semana na Praça do Povo.

Segundo o presidente do Governo Regional, o levantamento dos danos está praticamente concluído, tratando-se, na generalidade, de intervenções relativamente simples de limpeza e reparação.

Albuquerque destacou ainda o comportamento das infra-estruturas de retenção de materiais arrastados pelas linhas de água, que, segundo afirmou, voltaram a demonstrar a sua eficácia, à semelhança do que aconteceu em 2021.

"Uma das coisas que nós percebemos foi que aquelas infra-estruturas de contenção dos inertes funcionaram muito bem agora, como já funcionaram em 21", salientou.

O Executivo prepara agora a retirada dos materiais acumulados nas zonas de contenção das linhas de água, mantendo igualmente sob observação algumas encostas e áreas onde persistem sinais de instabilidade.

"Estamos ainda em observação de algumas zonas de instabilidade, de algumas encostas, mas de resto são situações correntes de limpeza e depois de reparação relativamente simples", concluiu.