Iniciativa Liberal agradece empenho dos operacionais durante temporal

A Iniciativa Liberal (IL) manifestou, esta tarde, o seu agradecimento a todas as entidades e profissionais envolvidos nas operações de prevenção, protecção e resposta às ocorrências provocadas pela passagem da depressão Charles pela Madeira, destacando o empenho e a dedicação demonstrados na salvaguarda da população.

Em comunicado, o partido reconhece o trabalho desenvolvido pelos diferentes agentes que estiveram no terreno, "muitas vezes em condições particularmente exigentes", para minimizar riscos, proteger pessoas e bens e assegurar uma resposta às situações de emergência registadas na Região.

A IL destaca, em particular, a actuação da Protecção Civil, das forças de segurança e dos serviços municipais, sublinhando a importância do trabalho desenvolvido por profissionais que, frequentemente, desempenham as suas funções longe da atenção pública.

"Perante situações desta natureza, é essencial reconhecer quem está sempre disponível para servir e proteger a nossa população", afirma o deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Maia Camelo, deixando uma palavra de agradecimento a todos os envolvidos pela "dedicação e prontidão demonstrados".

O parlamentar considera ainda que a capacidade de resposta a fenómenos meteorológicos extremos depende não apenas dos meios disponíveis, mas também da preparação, articulação e competência dos profissionais envolvidos.

"É nos momentos mais difíceis que percebemos a importância de termos pessoas preparadas, responsáveis e comprometidas com a segurança de todos. A Madeira deve reconhecer e valorizar quem, diariamente, trabalha para que possamos viver numa Região mais segura e resiliente", acrescenta.

A Iniciativa Liberal estende igualmente o reconhecimento à população que cumpriu as recomendações das autoridades, considerando que esse comportamento contribuiu para uma resposta colectiva responsável perante as condições meteorológicas adversas.