Identificados quatro casos de tuberculose no concelho de Câmara de Lobos

O SESARAM informou, através de comunicado, que foram identificados, hoje, quatro casos de tuberculose numa área residencial, no concelho de Câmara de Lobos.

A situação está a ser acompanhada pela Unidade de Saúde Pública e pelo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, que implementaram as medidas de prevenção e controlo adequadas, incluindo o isolamento dos casos, a monitorização clínica e a investigação epidemiológica. O centro de saúde local disponibilizou igualmente espaços para a realização de rastreios e a prestação de cuidados de saúde aos doentes identificados.

Paralelamente, o SESARAM activou o plano de contingência e reforçou as medidas de prevenção. Informa ainda o SESARAM que, "até ao momento, o funcionamento dos serviços mantém-se regular, não se verificando impacto na resposta assistencial prestada aos utentes"

O SESARAM relembra que a adesão rigorosa às medidas de prevenção e controlo é fundamental para limitar a transmissão desta doença infeciosa e proteger a saúde de toda a comunidade.