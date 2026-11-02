Homem atropelado no Campanário

A vítima do atropelamento ocorrido pouco antes das 8h00 desta segunda-feira, no Campanário, é um homem cuja idade não foi possível apurar.

Bombeiros em socorro a atropelamento no Campanário Um atropelamento ocorrido pouco antes das 8h00 desta segunda-feira na freguesia do Campanário, mais precisamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas, está a mobilizar os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O acidente aconteceu na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto a uma passadeira nas imediações da loja 'O Campanário'. Segundo foi possível aferir, o homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento são, para já, desconhecidas.