Porto Santo activa Centro Operacional Municipal

A Câmara Municipal do Porto Santo decidiu activar o Centro Operacional Municipal (COM), na sequência do agravamento das condições meteorológicas previsto para as próximas horas, associado à passagem da depressão Charles.

A decisão foi tomada esta tarde, durante uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Municipal, liderada pelo presidente da autarquia, com a participação do responsável da Protecção Civil Municipal, Artur Oliveira, e de várias entidades com responsabilidades na segurança e socorro da população.

O Centro Operacional Municipal ficará instalado nas instalações da Câmara Municipal, permitindo assegurar a coordenação entre as entidades envolvidas, bem como o acompanhamento permanente da evolução das condições meteorológicas e de eventuais ocorrências.

A autarquia justifica estas medidas preventivas com a gravidade dos avisos meteorológicos e com a condição insular do Porto Santo, que poderá dificultar a chegada de meios de socorro e apoio do exterior em situações de maior gravidade.

Apelo para permanecer em casa

Perante a previsão de condições meteorológicas adversas, o presidente da Câmara Municipal deixa um apelo à população para que evite deslocações desnecessárias e permaneça em segurança nas suas habitações.

"O Porto Santo não está imune a fenómenos meteorológicos extremos e não podemos desvalorizar os riscos que enfrentamos", alerta a autarquia, sublinhando que a protecção de bens materiais não deve colocar vidas humanas em perigo.

O Município recomenda ainda que a população se mantenha afastada das zonas costeiras e de locais expostos, prestando especial atenção à segurança de crianças, idosos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Em caso de emergência, deverá ser contactado o número 112.