Santa Cruz reforça preparação dos serviços municipais

O Município de Santa Cruz está a reforçar a coordenação dos meios de resposta às condições meteorológicas adversas previstas para terça e quarta-feira.

A presidente da Câmara Municipal, Élia Ascensão, participou hoje num briefing operacional que reuniu os serviços municipais e os agentes de Protecção Civil, com o objectivo de garantir a prontidão e a capacidade de resposta perante eventuais ocorrências, aponta nota municipal.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva por vezes forte, trovoada, vento intenso e agitação marítima.

Perante este cenário, as autoridades apelam à população para adoptar medidas preventivas, nomeadamente manter desobstruídos os sistemas de drenagem, recolher ou fixar objectos no exterior das habitações, redobrar a atenção nas deslocações e evitar zonas inundadas ou de encosta.

É igualmente recomendado manter uma distância de segurança da orla costeira e de áreas expostas à forte agitação marítima, bem como respeitar a sinalização e as indicações das autoridades.

Na comunicação à imprensa, o Município de Santa Cruz garante que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a assegurar a articulação dos meios necessários para responder a eventuais situações de emergência, tendo como prioridade a proteção de pessoas e bens.